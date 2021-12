Faculdade baiana oferece curso gratuito para formação de síndicos

A faculdade UNINASSAU realiza no próximo dia 21 de julho, o evento "Virei Síndico e agora?". Na ocasião, serão oferecidas palestras gratuitas com foco na administração de condomínios.

O conteúdo do curso abordará assuntos como aspectos jurídicos, táticas de gestão, manutenção predial, saúde funcional e descarte de medicamentos e primeiros socorros. O curso terá início às 08h30.

As inscrições podem ser feitas através do e-mail denivalda.anastacio@mauriciodenassau.edu.br. O evento acontece no auditório Calmon de Passos dentro da própria faculdade, localizada na Rua dos Maçons, nº 364, Pituba. (Próximo à 16ª Delegacia de Polícia).

