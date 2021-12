Faculdade abre inscrições para curso de extensão em Farmácia

Estão abertas as inscrições para o curso de extensão em Farmácia oferecido pela Faculdade Maurício de Nassau, que será realizado de 20 a 24 de julho, na sede da instituição, na Estrada do Coco, região de Lauro de Freitas.

Os interessados devem se inscrever pelo telefones 71 3505-4517 / 4541 e doar um pacote de fraldas, que será destinado a um abrigo de crianças do município.

Durante as aulas, serão discutidos temas como Química para laboratório; Oficina de Microscopia com foco no hemograma; Métodos de estudo em Histologia; A função da matemática aplicada à Biociência e Técnicas para vencer o medo de falar em público.

Confira a programação:

