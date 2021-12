Evento na Ucsal discute Direitos Humanos na Bahia

A espera da aprovação do primeiro programa de pós-graduação em direitos humanos do estado a Universidade Católica do Salvador (Ucsal) promove nesta quinta-feira, 22, durante a 18ª Semana de Mobilização Científica (Semoc), evento apoiado pelo Grupo A TARDE, uma Mesa-Redonda dos Modos de Investigação dos Direitos Humanos na Bahia. A mesa acontece no campus da Federação e começa às 19h.

O assunto é importante para a Bahia já que o estado é apontada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública como o maior em número absoluto de mortes violentas, com 6.265 vítimas em 2014.

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) questiona a metodologia utilizada na produção do levantamento, já que segundo a SSP, os números da Bahia são mais reais, pois incluem no relatório todos os homicídios registrados, diferentemente de outros estados, que separam os casos a serem esclarecidos, o número é alto e merece atenção.



