Evento debate uso de tecnologias

Palestras, debates, informação e troca de experiências marcaram o II Encontro de Articuladores do Projeto A TARDE Educação de 2017, que foi realizado nesta sexta-feira, 15, na Casa do Comércio, na avenida Tancredo Neves, em Salvador.

Com o tema A transição do jornal impresso para o digital, professores e pedagogos participaram do evento, que discutiu as mais recentes formas de abordagem de textos jornalísticos em sala de aula por meio das novas tecnologias.

Representando os municípios de Bom Jesus da Lapa, Paulo Afonso, Porto Seguro, Ibitiara, Santo Estêvão, Serra do Ramalho, Alagoinhas e Eunápolis, os participantes puderam desenvolver novos olhares para o processo de ensino em sala de aula.

Coordenadora do A TARDE Educação, Márcia Firmino afirmou que o propósito do encontro é estabelecer proximidade entre o projeto e os articuladores de municípios parceiros. “A ideia é proporcionar palestras e informação”, completou.

Na opinião da coordenadora pedagógica da rede municipal de ensino de Salvador, Cínthia Seibert, trabalhar esses tipos de texto em sala de aula amplia o interesse do estudante e contribui para formar leitores competentes.

“Não é apenas a informação que é captada na abordagem dos textos jornalísticos, mas as entrelinhas, o corpo textual, o senso crítico. É uma leitura com conteúdo e perspectiva, discutindo notícias e comparando o impresso e o digital”.

Tecnologias

Para a professora e coordenadora pedagógica em Ibitiara, Mariene Lopes, o intercâmbio entre o jornal impresso e o digital aproxima os professores dos alunos e ajuda na aquisição do conteúdo: “Os alunos estão imersos no mundo digital, por isso buscar alternativas com essas ferramentas é muito importante”.

Para o professor e coordenador pedagógico em Porto Seguro Genário Gomes, os professores devem ser menos resistentes ao uso de novas tecnologias e saber lidar com elas em sala. “O mundo digital é uma realidade, evitar o assunto traz isolamento e um diálogo mais difícil com os alunos”, disse.

Segundo a coordenadora do Fórum Baiano de Educação, Rose Bonfim, o jornal impresso e o digital podem conviver e atender os respectivos públicos. “Mais do que a forma do jornal, o importante é trazer para a sala de aula o poder da leitura”.

*Sob orientação da jornalista Hilcélia Falcão

