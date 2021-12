Estudantes têm problema para a conclusão de cadastro no Fies

Mesmo com a prorrogação do prazo – pelo Ministério da Educação (MEC) – para inscrições dos interessados em financiar o ensino superior pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), muitos não conseguiram concluir o cadastro devido a um problema já conhecido pelos candidatos, a dificuldade constante da inscrição por meio do site da instituição.

O MEC alterou o fim do período de inscrições, que acabaria na quarta-feira passada para esta sexta-feira, 2. No total, foram ofertadas 310 mil vagas, sendo 155 mil para o primeiro semestre de 2018. A decisão foi tomada para não prejudicar os candidatos e instituições, já que cerca de 400 mil inscrições ainda estavam em fase de preenchimento no Sistema de Seleção do Fies.

Os estudantes continuaram enfrentando uma odisseia para finalizar as etapas do cadastro. As reclamações são as mesmas há alguns anos. "Desde o dia que abriu as inscrições que eu tento. O site está congestionado e nem cheguei a completar os meus dados pessoais. Já tentei de manhã, à tarde, à noite e até de madrugada. Acessei pelo computador, tablet e celular, não sei o que fazer", desabafa a estudante de engenharia ambiental Giordana Matos, 21.

Lentidão

Já a estudante Érica Juarez, 24, alega que "o site congela na parte do fiador e é impossível finalizar o processo". Até esta sexta, a aluna não havia conseguido concluir o processo. Falhas do site, muitas vezes na última etapa da inscrição, são recorrentes, segundo ela.

Sobre a inconstância do sistema, o MEC informou, em nota, que "em acaso de erro na página, não gravar dados, problemas com CEP e demais congelamentos na inscrição, o indicado é recarregar a página. Se for um problema mais sério relacionado a instituição de ensino inexistente, CEP e dados informados errados, o aluno deve ligar para o 0800 616161 e abrir um chamado".

Uma vez por dia, o MEC divulga a nota de corte de cada curso, que é a estimativa da nota mínima para ser aprovado com base nas inscrições feitas até o momento. A nota de corte não é calculada em tempo real e não garante a vaga.

A partir de 2018, o Fies financia cursos em instituições privadas a uma taxa de juros aplicadas à dívida que podem ser de 0% ao ano, 3% ao ano ou 6,5% ao ano. O resultado será publicado no próximo dia 5 para a modalidade Fies. Para o P-Fies (financiado por bancos), a lista sairá em 12 de março.

adblock ativo