Estudantes têm até as 20h para fazer o simulado do Enem

Candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) têm até as 20h deste domingo, 1º, para fazer o simulado online da prova. O teste está disponível no portal Hora do Enem exclusivamente para os 2,2 milhões de estudantes do último ano do ensino médio. Até o momento, 200 mil estudantes acessaram o simulado.

O prazo de acesso terminaria às 20h do sábado, 30 de abril, mas o Ministério da Educação (MEC) decidiu prorrogá-lo. O teste está acessível na plataforma de estudos Hora do Enem. Para participar, é preciso ter feito a inscrição no portal.

O exame tem 80 itens, com a mesma metodologia de elaboração de questões do Enem. O conteúdo é composto principalmente por assuntos vistos nas escolas até abril. A partir do momento de início do exame online, o estudante terá até quatro horas, ininterruptas, para finalizá-lo. O resultado e o gabarito serão divulgados ao final do exame.

Na hora de se cadastrar, o estudante informa o seu objetivo ao fazer o Enem e a plataforma já disponibiliza um plano de estudos para que ele alcance aquela meta. O resultado do simulado mostrará como está o desempenho do aluno em relação ao curso que pretende fazer.

Este é o primeiro simulado online do Enem. Pelo menos mais três serão feitos até a data do exame, nos dias 25 de junho, 13 de agosto e 8 e 9 de outubro. Os últimos exames serão no mesmo formato do Enem e terão dois dias de duração, mas não haverá simulado da redação. De acordo com Ministério da Educação, a abrangência dos assuntos cobrados nos simulados avançará conforme o desenvolvimento dos aprendizados do ano letivo. Na prática, o último simulado corresponde a um exemplo de teste completo de como serão, de fato, as provas do Enem de 2016.

O Enem de 2016 acontecerá nos dias 5 e 6 de novembro e as inscrições estarão abertas de 9 a 20 de maio.

