Estudantes relaxam antes do segundo dia de Enem

Os portões dos locais de prova do segundo dia de Enem 2015 já abriram neste domingo, 25. Os estudantes podem entrar até as 12 horas (horário de Salvador).

Quem chegou cedo no Colégio Perfil, em Vilas do Atlântico, aproveita para relaxar, conversando com amigos e usando o celular. No espaço, há até mesas de totó.

Relaxar minutos antes da prova pode ser importante para driblar a ansiedade, principalmente neste domingo, quando os candidatos enfrentam uma maratona de 5h30 de prova para resolver questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Matemática e suas Tecnologias. A redação é uma das partes do Enem mais temida por alguns estudantes.

Trânsito

Quem ainda não chegou na prova, deve evitar o Rio Vermelho, que está com tráfego lento em decorrência das obras no bairro.

Também há retenção na avenida Adhemar de Barros, em Ondina, por conta da chegada de estudantes na Universidade Federal da Bahia (Ufba).

