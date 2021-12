Estudantes realizam aulão para o Enem

O estudante da Ufba Matheus Morais, 21, percebeu pelo facebook que candidatos ao Enem 2016 estavam tirando dúvidas pela rede social. “Tinha gente que estava se disponibilizando para tirar dúvidas pessoalmente”, conta.

A partir da constatação, surgiu a ideia de promover uma aula preparatória para o exame. Para ensinar, convidou outros estudantes da universidade. Cerca de 20 deles toparam o desafio e, neste sábado, 22, eles realizaram o “Pré-Enem na Ufba”, um aulão para auxiliar os candidatos na preparação.

Cerca de 70 jovens assistiram à aula realizada no Pavilhão 5, do campus de Ondina. O foco foi a área de humanas. “A intenção é também ocupar a universidade”, afirma Morais, que cursa o Bacharelado Interdisciplinar (BI) de Artes.

A estudante Eunice Silva, 27, está se preparando para pleitear uma vaga em um curso de Biomedicina. Ela contou que viu em um site a informação relacionada à aula gratuita e decidiu conferir.

“Achei a iniciativa maravilhosa. Não é todo mundo que tem condições de pagar um cursinho caro. A gente tem que estudar da melhor maneira possível. E poder tirar dúvidas ajuda bastante”, destaca Eunice.

Já a estudante Raíssa Calmon, 21, objetiva uma vaga no Bacharelado Interdisplinar de Humanidades da Ufba e também aprovou a iniciativa. “Eu achei muito importante porque tem gente que, assim como eu, não tem acesso a cursinhos e estuda sozinha”, ressalta.

Uma segunda aula ocorrerá no próximo dia 29, com foco na área de Exatas. No entanto, o local não está definido. Interessados podem obter informações pelo perfil do “Pré-Enem na Ufba”, no facebook.

“O interessante é perceber a diversidade desses estudantes, de gênero, etnia e econômica. A gente viu a oportunidade de trazer eles para a universidade para assistir a aula e conviver nesse espaço”, afirma um dos organizadores, o estudante Ícaro Jorge Santana, que cursa o BI de Humanidades.

Horários

Para quem for fazer o Enem 2016, é importante ficar atento. Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h (horário oficial de Brasília/DF). As provas terão início às 13h30 (horário oficial de Brasília/DF).

O exame é composto por quatro provas objetivas, com 45 questões de múltipla escolha cada, além da redação. No primeiro dia (05/11), os estudantes terão quatro horas e meia para fazer as provas das áreas de Ciências Humanas da Natureza.

Já no segundo dia (06/11) a duração das provas será de cinco horas e meia. Os candidatos farão as provas de linguagens, matemática e a redação.

Para realizar o Enem, é necessário que os candidatos ao exame apresentem, no local de realização da prova, um documento de identificação original com foto.

