Estudantes quilombolas ganham destaque em Prêmio Criativo da Escola

Estudantes do Colégio Estadual Antônio Batista, localizado na cidade de Candiba, a 704 km de Salvador, são uns dos 40 finalistas do Prêmio Criativos da Escola 2019, com o Projeto 'Quilombo dos Anjos'. A iniciativa busca premiar projetos desenvolvidos por crianças e adolescentes que tenham impacto positivo nas escolas, comunidades e municípios onde moram.

Ao todo, 1.443 projetos foram inscritos em todo o Brasil, sendo 188 só da Bahia.O Projeto Quilombo dos Anjos resulta da formação de um grupo de dança com 11 estudantes quilombolas.

O resultado do prêmio será divulgado em agosto. Serão selecionados os 7 projetos que mais se destacarem nos critérios de protagonismo, empatia, criatividade, trabalho em equipe e potencial de transformação social.

Nesta edição, os representantes dos grupos selecionados ganharão uma viagem a Roma, na Itália. Além disso, estão previstos os prêmios de R$ 500 para o educador responsável por cada equipe e R$ 1,5 para a escola celebrar a conquista e /ou investir no projeto.

