Estudantes podem conferir gabarito do Enade na internet

Os estudantes que fizeram as provas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) podem conferir o gabarito na página do exame, na internet. Os gabaritos foram divulgados, nesta quinta-feira, 27, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As provas foram aplicadas no último domingo, 23, a quase 400 mil estudantes.

A divulgação do boletim de desempenho está prevista para o segundo semestre de 2015. O exame avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos, habilidades e competências.

Os estudantes devem fazer o Enade para obter o diploma. No entanto, não existe um desempenho mínimo obrigatório para os alunos. O resultado é usado apenas para compor índices que medem a qualidade de cursos e instituições de ensino superior.

O Enade é aplicado em todo o país aos estudantes do último ano de graduação. A cada ano, o exame avalia um grupo diferente de cursos. Neste ano, participaram alunos de 33 cursos superiores nas áreas de ciências exatas, licenciaturas e áreas afins.

