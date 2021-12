Estudantes participam de aulão para o Enem

Cerca de 170 alunos participaram do Aulão Dicas Enem, neste sábado, 1º, no Teatro Salesiano, em Nazaré. A palestra, promovida pelo Colégio Salesiano de Salvador, teve como objetivo tranquilizar e preparar os alunos em relação ao exame. Todos os professores da casa estiveram presentes, e cada um utilizou cerca de 15 minutos para dar as últimas dicas sobre suas disciplinas.

Conforme o professor de Literatura Sebastião Neto, há uma busca, nas aulas, por mostrar a diversidade das questões que podem ser enfrentadas no Enem. "As aulas focam desde a atualidade às variações linguísticas, climáticas, entre outras. Busca-se que cada professor, na sua área, mostre uma concepção entre competências que o Enem exige e habilidades que os alunos devem ter".

Dicas

Sebastião alerta para a preparação no dia da prova. "É importante que o aluno, durma bem, almoce cedo, porque enfrentaremos o horário de verão. E levar água e lanches não muito gordurosos", acrescenta.

