Estudantes e professores de universidades estaduais protestam no CAB

Estudantes e professores das quatro universidades estaduais do estado – Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) e Universidade, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) – realizaram na manhã deste terça-feira, 18, uma manifestação em frente à Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

O protesto reivindicou o aumento do orçamento para recomposição do quadro de docentes e para investimento na infraestrutura dos campi. Os manifestantes pediram, ainda, reavaliação dos direitos trabalhistas dos professores.

De acordo com o professor do Departamento de História da Uneb e coordenador do Fórum das Associações de Docentes (ADS), Milton Pinheiro, todas as reivindicações integram uma pauta histórica da categoria que, há pelo menos dois anos, não receberam nenhum tipo de reajuste salarial ou de cargo.

Segundo levantamento realizado pela Associação de Docentes da Uneb (Aduneb), 489 professores da unidade têm seus processos travados pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb), sendo 234 progressões, 150 de promoções e 105 de alterações de regime de trabalho.

“Queremos que 7% das receitas líquidas arrecadas com impostos sejam revertidos para as universidades públicas. Hoje, esta porcentagem é de apenas 5%. Vivemos, hoje, em um cenário de total descaso com essas unidades, o que reflete na precarização do trabalho dos docentes e na má formação dos estudantes”, afirmou o professor.

Segundo Milton, estes recursos são importantes para garantir o pagamento de outros direitos, como adicionais de insalubridade, passagens intermunicipais aos docentes da Uneb dos campi do interior e estrutura em laboratórios e salas de aulas.

Em nota conjunta, a Secretaria da Educação e a de Administração do Estado (SEC) informaram que estão em “diálogo permanente com o movimento docente”.

Segundo as secretarias, progressões, promoções e, também, reajustes salariais não podem ser concedidos, neste momento, “em função de o Estado ter extrapolado o limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Portanto, há um impedimento legal”.

As secretarias também informam que estão impossibilitadas de aumentar o repasse orçamentário para universidades estaduais baianas para 7% da Receita Líquida de Impostos (RLI) “devido à diminuição da arrecadação pelo Estado”.

Quanto aos processos de adicional de insalubridade, “os mesmos estão sendo analisados conforme as informações fornecidas pelas universidades”.

Permanência

Para os discentes, a carência de políticas de permanência estudantil tem gerado evasão escolar, sobretudo pelos estudantes de baixa renda e os que necessitam conciliar a universidade com o trabalho. “A Uneb é a única universidade estadual do estado que não dispõe de um restaurante universitário. As demais, limitam muito o número de fichas para a alimentação”, afirmou o aluno no 7° semestre do curso de história da Uesc, Márcio Gabriel.

O estudante de ciências contábeis da Uneb, Gustavo Mascarenhas, conta que sente falta de laboratórios com computadores equipados para exercícios do curso. Os únicos equipamentos disponíveis na unidade, segundo ele, foram adquiridos via Diretório Acadêmico.

“Conseguimos 15 computadores, há um ano e meio, fruto de uma parceria com uma empresa privada. Agora, estamos tentando conseguir um software para equipar as máquinas”, afirmou.

“Os estudantes são prejudicados por ausência de restaurantes universitários, creches, de infraestrutura nas moradias e no atraso de bolsas de pesquisa", disse.

