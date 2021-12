Estudantes de Salvador são selecionados para intercâmbio em Portugal

Onze alunos de nove escolas da rede municipal de ensino foram selecionados pelo 'Projeto Era Uma Vez... Brasil', para um intercâmbio cultural de dez dias em Portugal, no mês de novembro. O anúncio com o resultado da seleção foi feito na quarta-feira, 11, em solenidade realizada no Museu de Arte da Bahia (MAB).

De acordo com informações da Secretaria Municipal da Educação do Salvador, além dos alunos de Salvador, quatro estudantes de escolas municipais de Mata de São João, a 61 km da capital baiana, também foram selecionados.

Colocando em pauta a influência dos indígenas, europeus e africanos na formação do povo brasileiro, o 'Projeto Era Uma Vez... Brasil' já está na sua quinta edição. O professor de História Raul Coelho Barreto Neto, que leciona na Escola Municipal Alfredo Amorim, localizada na Ribeira, também foi premiado por sua ação e irá acompanhar os alunos durante a viagem.

Os alunos selecionados pelo projeto irão conhecer os caminhos percorridos pela Corte Portuguesa até a vinda ao Brasil, em 1808. Eles ainda visitarão escolas portuguesas para trocar experiências com estudantes da mesma idade, sobre a história e características dos dois países.

O grupo de estudantes também irá visitar visitas a castelos, palácios, museus, bibliotecas e centros culturais, além de apresentar os curta-metragens produzidos na segunda etapa do projeto, e divulgará o livro de HQs junto às escolas e demais locais visitados.

adblock ativo