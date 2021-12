Estudantes de Salvador participam de concurso internacional de matemática

Estudantes de Salvador participarão do Concurso Canguru de Matemática, na próxima quarta-feira, 24, de maneira online, com acesso pela plataforma digital dos organizadores. Aberto aos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio, trata-se de uma competição anual internacional realizada pela Associação Canguru sem Fronteiras, em mais de 80 países, com cerca de 6 milhões de inscritos por ano.

“As provas do Concurso Canguru são ideais para todos os alunos, os que já são ‘cobra’ e aqueles que querem desenvolver tais habilidades", afirmou o professor de matemática Ynez Soledade, por meio de nota de assessoria.

Segundo os organizadores da Canguru, somente em uma das edições anteriores no Brasil, foram mais de 2.500 escolas e cerca de 500 mil alunos inscritos.

