Estudantes de Cajazeiras debatem sobre mulheres no esporte em ação da Pré-Flin

Estudantes do Colégio Estadual Edvaldo Brandão, no bairro de Cajazeiras IV, em Salvador, participaram de uma roda de conversa sobre "Mulheres no esporte, inclusão e empoderamento", nesta quarta-feira, 25. A atividade faz parte da programação na preparação para o Festival Literário Nacional (Pré-Flin).

Participaram da roda de conversa Maniele Gleize, gerente administrativa dos esportes olímpicos do Esporte Clube Vitória, e Tamara Moreira, jornalista, fotógrafa e atleta de vôlei de praia. As convidadas falaram sobre a inclusão das mulheres neste ambiente que é, ainda, predominantemente masculino.

Destacando a relação com o processo de ensino e aprendizagem, a atividade teve como objetivo fomentar a cultura corporal nas escolas, além de mostrar o quanto o esporte é essencial para uma vida saudável e para o empoderamento feminino.

