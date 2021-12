Estudantes da rede estadual devem renovar a matrícula pelo SAC Digital até a próxima terça-feira

Agora estudantes podem realizar o processo de matrícula nas escolas da rede estadual de ensino de forma 100%, no aplicativo do SAC Digital. Os alunos matriculados e com frequência regular devem fazer a pré-matrícula até a próxima terça-feira, 10.

De acordo com informações da Secretaria da Educação do Estado, todo o processo poderá ser feito por dispositivos móveis como tablets e celulares. Os estudantes, pais ou responsáveis devem baixar o aplicativo do SAC Digital, disponível nas lojas APP Store ou Google Play, ou fazer o cadastro através do site oficial, para realizar a pré-matrícula e garantir a vaga nas escolas onde os estudantes estudaram neste ano.

Mesmo com a matrícula online, os estudantes já matriculados também podem fazer a renovação da matrícula de forma presencial, na própria escola. Os estudantes novos, oriundos das redes municipais e privada, também poderão utilizar o SAC Digital, porém a matrícula para novos alunos será realizada de 21 a 28 de janeiro de 2020, de acordo com o calendário que deve ser divulgado pela Secretaria da Educação do Estado, e que estará disponível no Portal da Educação.

