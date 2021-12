Estudantes baianos relatam dificuldade para renovar contrato do Fies

Alguns universitários baianos encontraram dificuldades na manhã desta quinta-feira, 20, para realizar a renovação da matrícula do segundo semestre deste ano pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Segundo relatos dos estudantes, ao acessar a página, encontravam a seguinte mensagem: “A realização do aditamento de renovação ou de suspensão será liberado em breve”.

Nesta quarta, 19, o Ministério da Educação (MEC) reabriu a matrícula pelo portal do Sistema do Financiamento Estudantil (SisFies) para os alunos realizarem o aditamento do contrato, com o prazo até 31 de outubro. Caso haja necessidade, informou o órgão, o prazo pode ser prorrogado até novembro.

George Andrade, estudante de jornalismo da Centro Universitário Estácio FIB, em Salvador, foi um dos que tiveram problemas com a plataforma. Ele afirmou que consegue até entrar no site, mas fica impedido de fazer a aditamento, indispensável para garantir o benefício. "Tentei algumas vezes fazer o procedimento, mas não consegui", afirmou ele, que teme não continuar estudando.

A estudante Andreza Alcântara, do curso de enfermagem da Faculdade Ruy Barbosa, também encontra dificuldade para renovar o contrato do financiamento. "Como eu não tenho aula hoje, vou continuar tentando. Caso eu não consiga, vou ter que ir na unidade do Fies na faculdade amanhã (sexta, 21). Se não resolver, acho que terei que sair do curso", disse.

O (MEC) foi procurado pelo Portal A TARDE nesta manhã e informou que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) responderia pela situação. O órgão, vinculado ao MEC, por sua vez, disse que o problema é decorrente da quantidade de estudantes acessando ao mesmo tempo a plataforma do SisFies.

O FNDE informou, por meio da assessoria de comunicação, que os estudantes devem continuar tentando, uma vez que a quantidade de acessos é muito grande, mas deve normalizar ao longo dos dias.

De acordo com informações do Fundo Nacional, existem mais de 1,5 milhão de universitários no Brasil que devem realizar a renovação dos contratos até o final deste mês.

