Estudantes baianas são destaque em feira nos EUA

O orgulho da origem racial e o desejo de que as questões afro-brasileiras sejam tratadas durante todo o ano escolar levaram duas estudantes baianas a serem reconhecidas na maior feira de ciências do mundo, a International Science and Engineering Fair (Intel Isef), realizada em Pittsburgh, estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Beatriz de Santana Pereira, 17 anos, e Thayná dos Santos Almeida, 16, alunas do 3º ano no Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães, na cidade de Antônio Cardoso, interior de Bahia, receberem uma menção honrosa no evento.

Dentre os 1.300 projetos participantes, a organização selecionou 50 finalistas que desenvolveram projetos cujo objetivo é contribuir com o desenvolvimento regional dos respectivos locais de origem dos estudantes. Destes, seis projetos da América Latina foram destacados, incluindo o projeto baiano.

A honraria foi ofertada às estudantes que desenvolveram o projeto de fortalecimento da identidade negra e quilombola em sua cidade natal.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 50,65% dos 11.554 habitantes de Antônio Cardoso se declararam negros no último Censo, realizado em 2010. O percentual coloca o município como o único de todo o Brasil em que a maioria da população se vê (e se diz) negra.

Rejeição

Mesmo assim, segundo Thayná, muitos jovens na cidade rejeitam essa identidade. "Quando iniciamos as pesquisas, para a nossa surpresa, nos deparamos com essa triste realidade. Um dos pilares do nosso projeto é conscientizar esses jovens para que se reconheçam como negros e promovam a identidade cultural", explica a estudante.

Entre os objetivos da proposta, as alunas propõem estudos das influências da história e cultura africana no desenvolvimento da população brasileira e do perfil socioeconômico dos alunos e o seu conhecimento sobre a história da comunidade.

A partir da análise das informações coletadas (censo populacional, pesquisa e entrevistas), as alunas identificaram que dos 409 colegas, 34 pertencem a sete comunidades quilombolas do município com dominância feminina.

"Além disso, percebemos que a maioria desses alunos é de famílias de baixa renda, o que explica o elevado abandono escolar, especialmente por meninos, que precisam deixar os estudos para trabalhar e aumentar a renda familiar", constata Thayná, que vai prestar vestibular para direito.

Segundo Beatriz, a maioria dos entrevistados não sabia a história do local e origem familiar. "Por isso, acreditamos que existe a necessidade de um trabalho de conscientização, dentro e fora da nossa escola. Os dados recolhidos mostram também que a maioria dos estudantes, entre 14 e 20 anos, vem de famílias chefiadas por mulheres, pertencentes à comunidade quilombola de Paus Altos", disse Beatriz, que sonha ser médica ou advogada.

Como participar

De acordo com Fernanda Sato, gerente de educação para Intel Brasil, a feira é realizada desde 1950 e, para ser finalista da Intel Isef, os estudantes precisam ter sido selecionados em uma das 500 feiras filiadas ao evento, realizadas em todo o mundo.

"Aqui no Brasil a Febrace (São Paulo) e a Mostratec (Rio Grande do Sul) são as feiras filiadas que estão incumbidas de escolher os melhores projetos de pesquisa científica. Para participar dessas feiras, as escolas ou os próprios estudantes precisam inscrever seus projetos através dos sites destas instituições", disse.

O Brasil participa da feira internacional há 22 anos e já levou mais de 750 jovens cientistas para participar da feira, segundo Sato.

"A participação do estado da Bahia no Isef não é recente, Denilson Freitas, de Vitória da Conquista, por exemplo, esteve presente em três edições".

Os vencedores são escolhidos seguindo critérios de inovação, originalidade, aplicação e a importância do projeto para a sociedade.

adblock ativo