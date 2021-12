Estudantes avaliam segundo dia do Enem; redação foi aprovada

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tiveram neste domingo, 25, cinco horas e meia para resolver as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, além da tão temida redação, que teve como tema "A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira", que após ser divulgada pelo Ministério da Educação (MEC), repercutiu na internet, mas foi aprovada pela maioria dos estudantes.

O último dia do exame também foi marcado pela tranquilidade, tanto na chegada, como na saída dos estudantes. Segundo o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, 743 estudantes foram eliminados da edição deste ano do exame, sendo 364 no sábado, 24, e 376 neste domingo, 25. Há ainda três casos de publicação indevida das provas em redes sociais. A abstenção ficou em 25,31%, menor do que a registrada em 2014.

Em Salvador, por volta das 17h30, a maioria dos candidatos já deixavam o local do prova. A reportagem do A TARDE esteve no Colégio Central, na avenida Joana Angélica, e conversou com alguns participantes que comentaram sobre a prova.

Para o funcionário de um supermercado, Marcelo Santana, 17 anos, o tema não foi complicado. "Em 2014 foi muito ruim, porque aquela história de falar sobre publicidade infantil foi muito difícil". Ele também gostou das questões de lógica na prova de matemática e está em dúvida entre os cursos de direito e educação física.



O conferente Eli Santana, 31 anos, presta pela segunda vez a prova do Enem. Estudante do curso técnico de Segurança do Trabalho, ele que fazer o mesmo curso no nível superior. "Em 2014 (o Enem) foi mais difícil. Gostei do tema deste ano, é um assunto que a gente está sempre discutindo. Mas acho que essa estrutura dos testes é massacrante. É pior que um dia de trabalho", declarou.



Já Maria Luiza Santana, 18, que presta o Enem pela terceira vez (as duas primeiras foram testes, disse) e desta vez quer fazer arquitetura não gostou tanto do tema da redação. "Eu não gostei do tema deste ano porque foi muito comum e não favorece ninguém, nivela por baixo. Eu me preparei para escrever sobre crise hídrica ou sustentabilidade e achei que a escolha foi ruim", disse a estudante, que ficou satisfeita com seu desempenho em matemática porque a maioria das questões era de lógica.

