Estudante leva cerveja para ver atrasados do Enem

Em época de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é comum ver gritaria de vendedores ambulantes, pais apreensivos, correria e muito choro na frente das escolas que fazem parte da avaliação nacional.

Pensando nisso, o estudante de economia da Universidade Federal do Paraná (UFPR) José Guilherme, de 18 anos, teve uma ideia no mínimo inusitada. O jovem decidiu fazer um evento no Facebook, levar uma caixa de isopor e se divertir assistindo o desespero dos candidatos.

"Quero ver a galera correndo, saindo chorando, se descabelando. A ideia é fazer com que isso se torne tradição", contou o futuro economista ao site Uol.

Apesar do evento ter "bombado" na rede social, ninguém saiu de casa para tomar a "cervejinha" com o Guilherme, que ficou em frente ao Colégio Estadual do Paraná. "Ninguém apareceu. Ainda assim decidi continuar aqui. Vou ficar mais um pouco em frente ao colégio e volto às 15h30, na hora em que os participantes vão começar a sair, lamentando por seu desempenho na prova", comentou.

Na Bahia

Na Bahia, o enem mobiliza mais de 580 mil candidatos em 1.441 locais de provas. Neste sábado, as provas aplicadas foram de ciências humanas e ciências da natureza. Os candidatos tiveram 4,5 horas para responder 90 questões (45 para cada uma das áreas de conhecimento).

No domingo, ocorre a prova discursiva junto com linguagens, códigos e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. O tempo de duração total será de 5,5 horas. Na redação, o candidato deverá fazer um texto dissertativo-argumentativo de no máximo 30 linhas sobre o tema exposto. Também no segundo dia, o participante deverá responder a cinco questões de língua estrangeira (escolhida na hora da inscrição).

