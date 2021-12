Estudante ganha iPad Air pelo 1º lugar em simulado do Enem

Primeira colocada em um simulado do Enem 2014, Nina Miguez recebeu nesta terça-feira, 18, como prêmio um iPad Air. A prova foi elaborada pelo Colégio Oficina, que tem como parceiro o Grupo A TARDE.

A estudante, de 17 anos, conta que não esperava ser a ganhadora do simulado. "Nunca tive tanto reconhecimento pela minha escrita, foi um resultado bem surpreendente", contou com alegria.

Concluindo o ensino médio este ano, Nina contou que investiu em um curso de redação para chegar preparada à prova do Enem.

Segundo ela, ajudou no resultado final seu domínio do tema proposto: "A negação da mestiçagem como fator para o não reconhecimento da característica mais valorosa do povo brasileiro: a sua diversidade etnocultural"

"Fiz muitas redações, com vários temas, que poderiam cair no Enem, como treinamento. Apesar de o tema do simulado não ter sido semelhante ao do exame, tive a oportunidade de revisar para a prova", disse a ganhadora.

Etapas

O Simulado Enem 2014 foi realizado em duas etapas. A primeira delas contou com uma prova virtual com 185 questões de múltipla escolha. Por sua vez, a segunda etapa foi uma prova de redação presencial, com os 30 primeiros classificados.

