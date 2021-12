Estudante de Eunápolis é medalhista na I Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais

Premiado com uma medalha de bronze na I Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais, Caio Monteiro de Oliveira, estudante do 2º ano do curso de Edificações do IFBA Eunápolis, integrou a delegação da equipe do campus Salvador formada por 6 estudantes e 1 professor.

A I Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais (OMIF), foi realizada no IFSULDEMINAS entre os dias 19 e 21 de outubro, e faz parte dos eventos comemorativos de 10 anos de criação dos Institutos Federais do Brasil surgindo no "Biênio da Matemática 2017-2018 Gomes de Sousa", uma lei instituída como parte da Agenda Positiva do ensino, pesquisa e inovação no país, cujo tema principal é “A Matemática está em tudo”.

Para o estudante, que já havia recebido menções honrosas em edições da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) durante o esino fundamental, a experiência foi enriquecedora. ''Foi a 1ª vez que participei de uma segunda fase de olimpíada presencial, num ambiente totalmente voltado para a matemática com oficinas, minicursos”, Caio acrescentou que com o nível alto dos outros competidores, a premiação foi surpreendente. “Não esperava porque a concorrência era muito boa, fiquei surpreso e feliz. Pretendo continuar participando, sempre me interessei pela área de exatas”, concluiu.

