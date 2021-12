Estudante de Barreiras representa a Bahia em evento no Equador

O estudante da rede estadual de ensino, Tailan Silva de Melo, embarcou nesta quarta-feira, 19, do Aeroporto de Barreiras para o Equador. O aluno do curso técnico em agropecuária, do Centro Territorial de Educação Profissional da Bacia do Rio Grande (CETEP), teve o projeto 'Biomassa de banana verde como fonte de alimentação', desenvolvido em sala de aula, selecionado para representar a Bahia, no 13º Concurso de Proyectos Empresariales, Ciência, Tecnologia e Innovación .

Este é o principal evento internacional na América do sul para o empreendedorismo pré-universitários e, será realizado de 20 a 22 de abril, na cidade de Ambato, a 150 km de Quito, capital do Equador.

Durante a 15ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), realizada em março, em São Paulo, quando Tailan foi premiado em terceiro ligar na categoria Ciências Agrárias e garantiu a sua participação em Quito, o secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, esteve com o estudante.

