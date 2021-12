Estreando no Brasil, Infinity School traz conceito da indústria criativa para Salvador

Trazendo a proposta de capacitação na indústria criativa, a Infinity School, lançou em março deste ano a sua primeira escola no Brasil, tendo como sede, a capital baiana. Localizada no Edifício Salvador Shopping Business, na Torre Europa, sala 310, a instituição é reconhecida por um dos maiores centros de design do mundo. Para entender um pouco mais sobre a escola e seus cursos oferecidos, o A Tarde conversou com Felipe Marques da Silva, 27 anos, um dos idealizadores do projeto.

Jornal A Tarde: O que é a Infinity School?

Felipe Marques: A Infinity é uma escola direcionada à indústria criativa, especializada em computação gráfica, efeitos visuais e games. Desenvolvemos o lado criativo dos alunos através de um ensino especializado e voltado às necessidades do mercado, além de uma estrutura física descontraída, confortável, com computadores individuais e bem localizada, atrelada a uma metodologia de ensino própria e com um time de professores de alto nível acadêmico e profissional.

Jornal A Tarde: Qual o diferencial que a escola oferece aos seus alunos?

Felipe Marques: Mantemos um relacionamento muito próximo com os nossos alunos não somente durante as aulas, mas também ao término delas. Temos como diferencial a nossa estrutura, que foi especialmente montada de forma que o aluno consiga se sentir bem e fazer um trabalho bem feito. Outro ponto positivo é o programa Meu Emprego, que visa facilitar o acesso dos melhores alunos a empresas atuantes na indústria criativa, através do apoio dos nossos sócios. Afinal, nossa maior motivação é despertar dentro de cada um o seu melhor talento além de abrir portas para o mercado profissional. Esse é o primeiro programa de empregos e orientação profissional gratuito na Bahia especializado na indústria criativa, entretanto, não se configura como uma garantia de emprego.

Jornal A Tarde: Quais cursos são oferecidos pela instituição?

Felipe Marques: Atualmente, oferecemos três cursos e todos têm duração de um ano. O Digital Design, que realiza a junção das 3 áreas mais importantes da indústria criativa: ilustrações 2D, ilustrações 3D e vídeos. Nele, o aluno aprende a fazer ilustrações, concepts arts, tratamentos de imagem, edições de vídeo, motion graphics, ilustrações 3d e outros. O Film Design, que traz um conteúdo moderno e alinhado a todas as produções audiovisuais, desde vídeos para youtubers até a produção cinematográfica, no qual são aprofundadas todas as etapas de criação de vídeos, desde a captura à pós-produção e efeitos visuais. E por fim, O curso ART Design, focado em oferecer conceitos e fundamentos para a comunicação visual, representando as ideias através das mais variadas formas de ilustração, criando desenhos e pinturas digitais representativas ou a partir da imaginação.

Jornal A Tarde: A instituição oferece algum tipo de certificado?

Felipe Marques: Somos um ATC, Centro Autorizado Autodesk. Essa aprovação nos possibilita a emissão de nosso próprio certificado de conclusão de curso.

Jornal A Tarde: Existe alguma faixa etária para os alunos?

Felipe Marques: Não, o curso é aberto para pessoas das mais diferentes idades. Entretanto, possuímos uma divisão de turma pela idade, de forma a auxiliar no aprendizado. Afinal, não seria interessante para um aluno iniciante estudar com alunos que já tem uma experiência no mercado. Assim, elaboramos essa divisão para atender a todos os públicos e proporcionar um aprendizado satisfatório.

Jornal A Tarde: O aluno necessita ter algum pré-requisito para realizar esses cursos?

Felipe Marques: Nossos cursos não possuem nenhum pré-requisito, afinal, trabalhamos na formação das pessoas para a indústria. Seja para aqueles que já tenham algum conhecimento, como para os que estão tendo o primeiro contato com o mercado.

Jornal A Tarde: Como as pessoas podem realizar a inscrição na escola?

Felipe Marques: As inscrições estão abertas para o mês de julho, pois as aulas de junho já têm turma fechada. Elas podem ser realizadas através do site, na própria sede da escola, ou através dos telefones. Qualquer dúvida pode ser retirada no ato da inscrição, seja por telefone ou presencialmente.

