Estado sediará o maior evento de educação do mundo em 2018

A Bahia está credenciada a sediar, em 2018, o 19º Encontro Internacional Virtual Educa, que será realizado pela primeira vez no Brasil. Um memorando de entendimento foi assinado nesta segunda-feira, 28, pelo governador Rui Costa, em reunião com representantes da Organização dos Estados Americanos (OEA) e secretários estaduais.

Rui determinou que fosse criado, imediatamente, um comitê executivo para os preparativos. Durante o evento – pela primeira vez reunirá países fora do eixo América Latina-Península Ibérica – será elaborada a Carta de Salvador para a Educação no Século 21.

Segundo o secretário estadual da Educação, Walter Pinheiro, esta é uma oportunidade para a Bahia apresentar ao mundo o que construiu de inovação e transformação. Para ele, a educação multicultural, um dos pilares do evento, é elemento no qual a Bahia destaca-se.

“Será a primeira edição com participação de todos os continentes. A ideia é o multiculturalismo, com participação intensa da África. E o evento será às vésperas do São João. Nada mais justo do que associá-lo, para que essa diversidade cultural seja mostrada ao mundo”.

Para o secretário-geral do Virtual Educa, José Maria Antón, a Bahia é um espaço único de multiculturalismo. “A Bahia é um espaço onde se pode discutir sobre isso, com a cooperação Sul-Sul, e de alguma maneira se estabelecer quais as pautas para a educação no século 21”. Ele destacou que são cerca de 500 apresentações, voltadas para professores, legisladores, ministros e outros.

adblock ativo