Estado oferece 10 mil vagas para cursos técnicos em Salvador e outras 82 cidades

Estão abertas as inscrições do processo seletivo para 10 mil vagas de cursos técnicos de nível médio na forma de articulação subsequente ao Ensino Médio.

As vagas disponibilizadas são para os centros estaduais e centros territoriais de educação profissional, além de unidades compartilhadas em Salvador e em mais 92 municípios da Bahia. Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de janeiro, pelo Portal da Educação.

São disponibilizadas vagas para 42 cursos técnicos de nível médio, que são para quem já concluiu o ensino médio e suas modalidades de forma gratuita, na rede pública, âmbito federal, estadual ou municipal, ou tenha o comprovante de cursado em instituição filantrópica ou em instituição privada na condição de bolsista.

Dentre os cursos oferecidos estão: técnico em Administração, Segurança do Trabalho, Logística, Meio Ambiente, Agroecologia, Agronegócios, Enfermagem, Nutrição e Dietética, Análises Clínicas, Cozinha, Alimentos, Saúde Bucal, Edificações, Informática, Eletromecânica, Paisagismo, Dança, Recursos Humanos e técnico Guia de Turismo.

No ato da inscrição, o candidato deverá fazer a opção para um único município, unidade escolar, o curso e o turno. Ao inscrever-se, ele também informará o número do seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) e criará uma senha, que dará origem a um login no sistema, inclusive para modificar as informações ou cancelar a sua inscrição.

O resultado está previsto para ser divulgado no dia 23 de janeiro. A matrícula dos selecionados será nos dias 30, 31 de janeiro e 1 de fevereiro na unidade escolar para a qual foi classificado. O início das aulas vai ser no dia 11 de fevereiro.

adblock ativo