Estado matricula alunos oriundos de redes municipais

Estudantes das redes municipais - concluintes das séries iniciais e finais do ensino fundamental - podem realizar a matrícula em unidades da rede estadual nesta quinta-feira, 21, e sexta, 22. A matrícula pode ser feita, das 8h às 20h, em qualquer uma das 1.369 escolas da rede no estado.

Alunos da capital e de 30 cidades baianas, por conta de parceria com prefeituras, também podem fazer o procedimento pela internet [veja abaixo]. O cadastro é permitido por meio do Sistema de Matrícula Online, da Secretaria Estadual da Educação (SEC), pelo endereço eletrônico: www.educacao.ba.gov.br/ matricula.

O acesso no portal se dá pelo código entregue pela secretaria escolar na carta de matrícula. Caso necessário, a informação pode ser resgatada pelo site com o preenchimento dos campos com a informação do nome da mãe, nome do aluno e data de nascimento.

Efetivação

Quem optar pela matrícula online também deve entregar a documentação exigida [relação no quadro ao lado] na escola escolhida, obedecendo ao prazo estabelecido pelo comprovante de matrícula.

Nesta quarta, 20, o dia foi dedicado aos alunos que já integram a rede estadual que não fizeram a renovação da matrícula ou que pretendem se transferir para outra unidade escolar.

"No primeiro dia, a quantidade de matriculados chegou a 20 mil", disse o titular da SEC, Osvaldo Barreto, que visitou o Colégio Estadual Governador Roberto Santos, no bairro do Cabula, na abertura do processo na quarta.

A expectativa é que 930 mil alunos - a mesma quantidade do ano passado - sejam cadastrados ao final de todo o cronograma de matrícula do estado. Do total de vagas, 19 mil são em unidades com ensino integral.

O número corresponde ao acréscimo de quatro mil vagas com relação a 2015. O órgão também disponibiliza 44.253 novas vagas para educação profissional.

A matrícula pode ser feita em qualquer escola da rede estadual, mesmo não sendo onde o estudante vai cursar este ano letivo.

Ainda segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa da SEC, os alunos oriundos das redes municipais de Salvador e Camaçari podem fazer a matrícula na escola municipal onde estudaram em 2015.

Foi o que fez o estudante Lúcio Souza, 20 anos, que vai estudar no Colégio Estadual Deputado Manoel Novaes, no bairro do Canela. Ao encontrar dificuldade na escola escolhida, ele optou por fazer a matrícula em outra unidade.

"O sistema estava lento e fui no (Colégio Estadual) Senhor do Bonfim (nos Barris]. A fila estava grande, mas o atendimento estava mais rápido", contou Lúcio.

O secretário confirmou que o problema ocorreu em algumas escolas, mas considerou natural na fase inicial. "Amanhã (quinta-feira) estará tudo normalizado", disse.

adblock ativo