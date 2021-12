Estado libera mais de R$ 7 milhões para Universidade para Todos

O Governo do Estado está liberando R$ 7,5 milhões para a Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) e Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), para a implementação do Programa Universidade para Todos (UPT), em 2019.

O pré-vestibular é ofertado pela Secretaria da Educação (SEC), em parceria com as universidades estaduais, objetiva o fortalecimento da política de acesso à Educação Superior e está beneficiando, neste ano letivo, 11.505 estudantes.

Com a assinatura dos contratos, a Uneb receberá R$ 4.812.500; a Uesb R$ 1.032.500; a Uefs R$ 743.750 e a Uesc R$ 411.250. Além das aulas, os alunos têm acesso aos projetos complementares, como seminários, oficinas, simulados, revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e orientação vocacional.

Para os cursistas da UNEB e UESB, que obtiverem frequência superior a 75% nas aulas, está garantida a isenção da taxa de inscrição no vestibular.

adblock ativo