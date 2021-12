Especialistas sugerem alimentação equilibrada e concentração

Especialistas dão dicas e orientações importantes para os candidatos, faltando três dias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O que se pode e o que não se pode comer? O que atrapalha e o que ajuda o emocional?



Durante a semana que antecede as provas, de acordo com a nutricionista Amélia Duarte, os estudantes devem optar por uma alimentação balanceada, rica em frutas, verduras, legumes e grãos. Isso proporciona ao organismo nutrientes importantes para o bom funcionamento do sistema imunológico.



"Além disso, vegetais folhosos crus, batata-doce, damasco seco, iogurtes, leite fermentado, carnes vermelhas, peixes (incluindo frutos do mar) e aves. Cereais integrais e nozes são, também, boas fontes", recomenda Amélia. Ela orienta o candidato a fazer todas as refeições. "Café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar e, se necessário, um lanche antes se dormir", completa.



Na véspera e no dia da prova, ela aconselha a não comer fora de casa e a beber de dois a três litros de água. No dia do exame, Amélia indica um café da manhã regado a frutas, iogurte com aveia ou granola e pão - ou inhame, aipim e batata-doce.



"A fome interfere no bom desempenho do candidato e por isso ele deve chegar bem alimentado e comer durante as provas. Leve barras de cereal e água", adverte a nutricionista.



Para manter o emocional equilibrado na hora das provas, o psicólogo Antônio Bernardes Amorim sugere que o candidato deve manter a concentração, ignorar a agitação externa, evitar o pensamento negativo e praticar exercícios de respiração, dentre outros.



Concentração



"Todo o nervosismo que acompanha o candidato pode acarretar desequilíbrio emocional. Por isso, mantenha-se concentrado. Não dê ouvidos à agitação externa. É importante estar totalmente direcionado na sua prova e focado nos seus objetivos. Puxe o ar pelo nariz e solte lentamente pela boca para combater a ansiedade", disse Amorim.



O psicólogo afirma, ainda, que é comum o estudante se deparar com uma ou duas questões que desconhece a resposta e, consequentemente, se sentirá desmotivado.



"É importante que o candidato não se dê por derrotado e continue dando o seu melhor. Se não souber responder a uma determinada questão, passe para a próxima e tente novamente retomá-la no final da prova", aconselha.

