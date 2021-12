Especialistas debatem caminhos da educação online em projeto do Grupo A TARDE

Um dos setores que mais precisou passar por transformações devido a pandemia do novo coronavírus, a educação foi alvo de debate nesta quinta-feira, 10, no A TARDE Conecta, projeto desenvolvido pelo Grupo A TARDE. Trazendo o tema "Educação Online, Aprendizagem Digital e Retomada das Aulas", a Mesa Redonda do quadro teve como participantes Luis Namura, CEO da Holding VITAE Brasil, Fábio Rocha, Diretor-Executivo da Damicos Consultoria, Guilherme Marback, atual Reitor da Unijorge e Jorge Tadeu Coelho, e Mestre em Educação (UNEB).

Mediados pelo jornalista Jefferson Beltrão, os especialistas falaram sobre os impactos da suspensão das aulas presenciais e o prejuízo para a aprendizagem e como seria o cenário ideal para o retorno às escolas. Uma possibilidade, segundo Luis Namura, seria optar por separar os estudantes, sobretudo as crianças, em grupo. Enquanto uma parte frequentaria um determinado dia da semana, a outra parte iria em outro para evitar aglomerações.

“Não é o ideal, o ideal seria elas estarem convivendo e desenvolvendo as suas habilidades cognitivas, emocionais, mas a gente consegue ao menos mitigar essa questão”, ponderou. Junto a isso ele sugere ainda pensar em técnicas diferentes de educação do que as aulas expositivas que nortearam a educação nos últimos anos, a chamada pedagogia da resposta. “E se eu inverter isso e fizer uma pedagogia da pergunta, onde o professor busca com os alunos a resposta?”, provoca.

O educador Jorge Tadeu concordou com a proposta de funcionamento híbrido como forma de preservar a segurança e facilitar o aprendizado. “Cada turma deveria ser dividida pela metade, uma metade funcionaria em um dia e a outra metade estaria em casa, acompanhando a aula remotamente. No dia seguinte, era só inverter esse funcionamento, quem ficou em casa vem presencialmente, e quem foi presencialmente, fica em casa acompanhando pelo computador”, esquematizou.

Falando de uma projeção para o futuro, o também professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Guilherme Marback, afirmou que a tendência é que as instituições de ensino levem a virtualização para o pós-pandemia e adotem cada vez mais o online na metodologia.

“Acredito que essa virtualização veio para poder ficar. Acredito que vamos ter que continuar aprendendo, mas mostrar pra essa meninada toda, principalmente, os jovens que esse mundo virtual, da educação mediada pela tecnologia está apenas começando”, citou.

“Nunca antes se imaginaria utilizar live como recurso de aumentar o conhecimento de tantas pessoas. Acredito que um ponto é segurança, outro ponto é fazer com total tranquilidade para que as pessoas possam se acostumar com essa situação”, aponta.

De acordo com o especialista Fábio Rocha, o cenário atual convida os profissionais a repensarem a educação. “Uma coisa é instrumento, outra é metodologia de instrumento de aprendizagem”, ressalta. “Precisamos rever as nossas crenças, retrabalhar essa ideia do aprender”, sinaliza.

Considerada uma questão chave e que tem dado dor de cabeça tanto aos alunos, quanto aos responsáveis, Guilherme diz que mesmo de forma online e com uma carga horária muitas vezes reduzida, é possível sim concluir bem o ano letivo. No entanto, ele chama a atenção para que os estudantes façam a sua parte.

“Não podemos esquecer do compromisso do estudante para querer aprender”, fala. “O professor pode fazer até ginástica, algo mirabolante, mas se eu não quiser aprender no dia, não aprendo”, conclui.

