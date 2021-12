Especialista fala sobre estratégias de aproximação entre pais e escolas

Especialista em Psicologia Escolar, a Doutora Patrícia Zucoloto aborda um tema bem pertinente à atualidade: o papel dos pais e da escola na educação das crianças, adolescentes e jovens. Nesta entrevista, a psicóloga baiana fala da responsabilidade e da importância de todos na tarefa de educar para além da escolarização formal. A profissional ressalta, também, a parceria escola-família nesse processo e as estratégias que podem ser utilizadas para a aproximação dos pais na vida escolar dos filhos. Confira a entrevista concedida à repórter Claudia Lessa.

Qual o papel dos pais e da escola na educação de crianças, adolescentes e jovens?

Diversos pesquisadores têm se debruçado sobre essa questão do papel da família e da escola na educação de crianças, adolescentes e jovens. Veja que eu falei que é o papel da família, porque a criança pode ser criada por uma avó, por exemplo, ou por uma tia etc. O que eu tenho visto é que todos têm responsabilidade de educar as crianças, porque a família educa em casa, mas na escola é necessário continuar a tarefa de educar, não somente do ponto de vista cognitivo, intelectual. Para além da escolarização formal, as crianças também aprendem na escola como conviver com os colegas, professores e funcionários, entre outras coisas.

De que forma poderá se dar a parceria escola-família na educação e o que a literatura acadêmica fala a respeito?

A parceria família-escola pode ocorrer de várias formas, mas o essencial é que cada uma cumpra com sua parte no papel de educar as crianças. Há escolas, por exemplo, que propõem uma maior participação das famílias e organizam palestras/festas e convidam a família em dias específicos com o objetivo de ensinar alguma coisa da experiência destas para as crianças, além de realizarem reuniões sobre a proposta pedagógica e as atividades realizadas, trazendo notícias sobre o desenvolvimento das crianças. A literatura acadêmica da área de Psicologia Escolar descreve que não é necessária essa participação da família dentro da escola para que o trabalho da escola seja realizado, mas é imprescindível que cada um faça a sua parte na educação das crianças.

Que estratégias poderão ser utilizadas pela escola para que os pais se aproximem da instituição de ensino?

Os especialistas da área de Psicologia Escolar têm apontado para a existência de culturas familiares diversas e também culturas escolares variadas. Então, se uma escola entende que é necessária uma relação mais próxima com as famílias de seus alunos, deve buscar construir uma relação de confiança, construtiva e respeitosa, com essas famílias, convidando-as, por exemplo, para situações de diálogo e convivência que não sejam apenas momentos de queixas sobre os seus filhos/alunos ou reuniões de apresentação de projetos pedagógicos. Inclusive nas conversas sobre queixas, a escola deve identificar aspectos positivos na criança e não somente falar das suas dificuldades.

Os resultados do projeto de integração da família à escola, adotado pelas redes pública e particular de ensino, são positivos?

Pesquisas recentes apontam que ainda existe uma escassez de experiências de integração da família à escola no universo de milhares de escolas municipais do Brasil. Pesquisadores, ao analisarem o documento “Interação escola-família: subsídios para práticas escolares”, da Unesco/MEC, de 2010, mostraram que os princípios norteadores apresentados nesse material estão mais ligados ao papel da escola, do governo e das políticas e que indicam um papel secundário para as famílias.

Existe, hoje, um maior envolvimento paterno na escolarização dos filhos?

Sim! Na minha pesquisa sobre o envolvimento paterno na escolarização dos filhos, publicada também este ano, no livro “Paternidade na sociedade contemporânea: o envolvimento paterno e as mudanças na família”, organizado por mim, Lúcia Moreira e Elaine Rabinovich, apresento os resultados encontrados nas entrevistas com professoras de uma escola particular, através das quais surgem relatos de uma maior participação do pai na vida escolar das crianças.

Em suas pesquisas, você assegura que não há uma relação de causa e efeito na relação entre a participação da família e o rendimento escolar. Por quê?

Porque o trabalho da escola deve ser feito na escola, independente de uma maior ou menor participação da família, assim como o trabalho da família deve ser feito na família, independente da participação da escola na casa da criança. São dois contextos de desenvolvimento importantes e constitutivos da subjetividade da criança, mas que podem se relacionar ou não e, ainda, essa relação pode ser construtiva e respeitosa ou não. Devemos buscar que sejam relações construtivas e respeitosas entre a família e a escola, é claro! E, para além disso, ainda existe a criança enquanto sujeito, ou seja, que escolhe o que fazer com o que recebe de um ou outro contexto.

