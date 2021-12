Especialista dá dicas de estudo há um mês do Enem

Eduardo Valadares, especialista do Guia do Estudo Perfeito (GEP), dá dicas de estudo há um mês das provas do Enem. Os estudantes precisam reconhecer os pontos fracos para reforçá-los e também intensificar os fortes. Para Valadares fazer provas dos exames anteriores é fundamental.

Veja o vídeo:

