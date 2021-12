Especialista dá dicas de como se preparar antes do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) acontece nos dias 4 e 11 de novembro e para quem está tentando uma vaga nas universidades, depois de tanto estudar, investir em cursinhos e abdicar de alguns momento de lazer, a ansiedade só aumenta nesses últimos momentos.

Pensando nisso, a consultora em Desenvolvimento Humano e Coach de Imagem apontou algumas dicas sobre o que fazer nos dias que antecedem as provas do ENEM. Segundo Norma Pereira, é preciso priorizar a revisão dos estudos:

1) Compromisso: se comprometer a estudar 8 horas por dia para revisar os assuntos da prova.

2) Disciplina: renunciar ao ritmo atual da vida e se autodeterminar novos hábitos, inclusive na alimentação.

3) Organização: ter uma agenda, organizar o tempo e o material que vai utilizar nos estudos.

4) Concentração: evitar estudar em locais barulhentos e focar atenção nos estudos, evitando

tudo que tira o foco.

5) Flexibilidade: estar aberto para o novo até conseguir seus objetivos, inclusive, mudando

hábitos nocivos.

6) Fazer um mapa mental: Com pouco texto, imagens e cores tem que ser organizado de

acordo com cada matéria.

7) Dormir pelo menos 8 horas na noite que anteceder a prova.

8) A ingestão de água facilita as conexões neurais, auxiliando no raciocínio. Portanto, é

aconselhado beber, em média, 8 copos de água por dia.

9) Evitar usar celular e só usá-lo após as refeições, enquanto descansa (15 minutos no máximo). No horário dos estudos, deixar desligado.

10) Evitar tudo que causa estresse, aborrecimento e ansiedade.

“As pessoas que se preparam para esses momentos de provas que podem mudar o destino da vida delas, geralmente, têm dificuldades em controlar a ansiedade. É perfeitamente compreensível, mas eu costumo falar que aqueles que têm autoconhecimento e autocontrole sai na frente dos demais desde o momento das provas seletivas”, finalizou a consultora.

