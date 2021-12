Escritor de "O Monge e o Executivo" faz palestra em Salvador

No próximo dia 24, o americano James C. Hunter, autor do best-seller O Monge e o Executivo, ministrará em Salvador a palestra Liderança Servidora e lançará sua nova obra, De volta ao Mosteiro.



O evento ocorrerá no Hotel Fiesta, a partir das 18h, com abertura do especialista em marketing digital, Pedro Cordier, que falará sobre Gestão Criativa da Reputação Online.



A inscrição custa R$ 195 (estudantes de graduação) e R$ 250 (público em geral) e pode ser realizada nas unidades da Faculdade Ruy Barbosa. Para mais informações, acesse omongeeoexecutivo.com/inscricao.

