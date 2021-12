Escolas focam em ações para um planeta sustentável

Há duas semanas, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) lançou um ultimato: a educação para o desenvolvimento sustentável deve fazer parte dos currículos escolares. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, resumiu: "Não há plano B porque não existe planeta B". Na Bahia, escolas públicas e particulares já enfrentam a questão há algum tempo.



No Colégio Oficina, na Pituba, os estudantes decidiram que as ações de sustentabilidade tinham que vir junto com as atividades de cidadania. Rachel Motta de Oliveira Mutti, 15, é aluna do 1º ano do nível médio e integra o Grupo Ambiental e Cidadão do Colégio Oficina (Gacco).



"A proteção do meio ambiente e as ações de cidadania devem andar juntas. Por isso juntamos os dois projetos no mesmo grupo", diz a estudante. A diretora da escola e coordenadora do Gacco, Márcia Kalid, diz que, entretanto, não deve haver uma disciplina específica para trabalhar os temas.



"Trabalhamos isto de forma transversal e interdisciplinar". Kalid diz ainda que os estudantes desempenham as atividades não somente no ambiente escolar, mas saem para realizar visitas a projetos de sustentabilidade, como à Cooperativa de Recicláveis de Canabrava.



"Quando observamos esta realidade de perto, as ações tornam-se muito mais que uma matéria pode ensinar. A motivação para conservar o ambiente tem que vir de dentro", disse Rachel Mutti.



No espaço escolar, os estudantes são incentivados a promover ações de reciclagem - como parte integrante das disciplinas de física, química e biologia. Eles realizam visitas à estação de tratamento da Embasa, na Boca do Rio. O conhecimento dos processos de tratamento servem para estimular o consumo racional deste bem.



Rede pública



Embora possua diretrizes para a educação ambiental desde 2006, somente há um ano a Secretaria Municipal da Educação (Smed) criou um grupo de trabalho para tratar do tema. A intenção foi tornar as ações deste tema uma constante.



"Como ocorre com uma horta, a educação ambiental deve ser sempre cuidada, sempre regada", comparou a supervisora do grupo de trabalho de educação ambiental da Smed, Jaqueline Araújo de Barros, que é socióloga. "A nossa proposta é que Salvador seja um município educador sustentável", destacou.



A secretaria possui quatro linhas de atuação - visitas guiadas a institutos públicos e privados que promovem educação ambiental, utilização de recursos audiovisuais em sala de aula, oficinas de grafitagem e a produção de hortas - e parcerias com empresas privadas, como Coelba, Tetra Pak, Akatu e Braskem.



O projeto de hortas é chamado "Sementes do amanhã". "A ideia é que a escola seja um espaço de interação e de diálogo multidisciplinar sobre sustentabilidade. No trabalho com a horta, podem ser trabalhados conceitos de matemática, biologia e outras disciplinas", aponta Jaqueline de Barros.



Nesse projeto com as hortas, a Secretaria da Cidade Sustentável fornece materiais e equipamentos, e o Instituto de Biologia da Ufba, o conhecimento necessário. "O importante é que o estudante se aproprie deste conhecimento e seja um protagonista no processo", diz a supervisora.



Metas



Ter escolas sustentáveis é uma das metas da Secretaria da Educação do Estado (SEC). A pasta possui o Programa de Educação Ambiental do Sistema Educacional, concebido para orientar os professores. "O objetivo é ter uma educação ambiental crítica, transformadora e emancipatória", disse o coordenador de educação ambiental da SEC, Fábio Barbosa.



A partir destas diretrizes, as escolas desenvolvem suas atividades. Dentro da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida (Comvidas), além de adequação da política pedagógica, é prevista a adequação do espaço físico: escolas com captação da água de chuva e espaço para horta e compostagem, locais para coleta seletiva, dentre outros. "Estamos caminhando, mas há ainda muito o que fazer", disse Fábio Barbosa.

