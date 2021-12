Escola Sesc de Ensino Médio abre inscrição nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira, 8, estudantes de todo o País poderão se inscrever para ocupar uma das 160 vagas do primeiro ano do ensino médio da Escola Sesc de Ensino Médio, localizada em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. A instituição vai oferecer bolsas para estudo em período integral no Rio de Janeiro, no ano letivo de 2020.

Do total de vagas ofertadas para o primeiro ano do ensino médio, 78 são destinadas a estudantes do Rio de Janeiro, no regime de externato, e 82 se destinam a estudantes de outros estados, em regime residencial. Os estudantes selecionados receberão bolsa de estudo integral com validade para três anos, até completar a terceira série do ensino médio, incluindo a cobertura de despesas relativas a instrução, livros didáticos e alimentação.

As inscrições permanecerão abertas até o dia 3 de maio próximo no site da entidade . De acordo com informação dada pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), os candidatos às vagas devem ter concluído ou vão concluir o ensino fundamental até dezembro deste ano. Além disso, devem ter nascido entre 1º de janeiro de 2004 e 31 de dezembro de 2006.

Prioridades

Será dada preferência a dependentes dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, cuja renda familiar bruta seja igual ou inferior a três salários-mínimos. Do mesmo modo, terão prioridade candidatos que estejam regularmente matriculados nas escolas da rede de ensino do Sesc ou que tenham cursado, ao longo da vida escolar, pelo menos dois terços do ensino fundamental em escolas públicas ou, ainda, que sejam bolsistas integrais em escola particular.

De acordo com o Sesc, após avaliação dos documentos exigidos, os candidatos considerados aptos deverão fazer provas objetivas de matemática, português, ciências da natureza e ciências humanas, bem como de redação. O exame será aplicado, em todo o país, no dia 28 de julho deste ano. A última fase do processo seletivo inclui uma entrevista com os estudantes selecionados.

A lista com os nomes dos candidatos aprovados será publicada no dia 22 de novembro, no site da Escola Sesc de Ensino Médio, que é uma instituição de ensino integral gratuito para alunos de todo o País. A escola foi inaugurada em 2008 e está instalada em um ‘campus’ de 131 mil metros quadrados.

Gratuidade

O edital para bolsas gratuitas na Escola Sesc de Ensino Médio é realizado anualmente pelo Sesc. Nos últimos três anos, foram abertas 164 vagas por ano. O processo realizado em 2018 para ingresso em 2019 registrou total de 6.757 candidatos. Em 2017, para ingresso no ano letivo de 2018, o edital recebeu 8.140 inscrições e, em 2016, para ingresso em 2017, foram 7.435 candidatos.

A escola segue o conceito de escola-residência. As turmas têm no máximo 15 alunos. São cerca de 500 alunos que têm atividades em tempo integral. Aulas pela manhã e à tarde, atividades culturais e sociais. Como todos moram no campus, também têm tarefas domésticas. E 50% dos 80 professores também moram no campus.

adblock ativo