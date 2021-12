Escola de Salvador cria Geladeira Literária para estimular a leitura

De uma geladeira velha, enferrujada e furada, surgiu a ideia que fez a Escola Municipal Adauto Pereira de Souza, localizada em Nova Brasília, respirar literatura: a Geladeira Literária. Com o objetivo de despertar o interesse pela leitura nos 414 alunos da escola, a geladeira do saber, como é chamada pelos estudantes, mudou a perspectiva e a disposição daqueles que abrem o congelador ou as gavetas do eletrodoméstico em busca de histórias e conhecimento.

Diretora da escola, Débora Coutinho afirma que a relação entre os alunos e a leitura não ocorria de forma espontânea. "Era difícil fazer ele lerem naturalmente. A geladeira e outras ações, como o arraiá literário, a Barracateca e o Varal Leve e Leia mudaram a atitude dos alunos".

Inaugurada em junho deste ano, a geladeira que contém livros, jogos, cordel e desenhos temáticos como os de higiene corporal e alimentação, foi ideia da diretora, a partir de uma conversa com a funcionária da escola Amanda da Hora. "Minha geladeira estava com o congelador furado, não sabia que fim dar a ela. Meu filho ia vender. Falei com Débora e acabei por doá-la", diz.

A integração entre a escola e a comunidade é fator importante no sucesso da ação. Exemplo disso é o chapista André Francisco, que realizou, de graça, a reforma estética e estrutural da geladeira. "Em um dia, fiz as mudanças necessárias. Sempre que posso, ajudo à escola. Sou um voluntário", afirma.

A coordenadora da escola, Cléo de Assis, diz que o retorno foi melhor do que o esperado. "Durante o dia, temos alunos até o 5º ano. Elespegam um livro antes mesmo de começar a aula. No recreio, merendam com cordéis e jogos ao redor. A leitura faz parte do cotidiano", diz.

Dia D da Leitura

A escola também realiza o "Dia 'D' da leitura". "Toda quinta-feira fazemos uma leitura sincronizada em todas as salas, com temas diversos, onde exploramos ainda mais os livros", afirma a coordenadora. Entreter, cultivar o hábito de ler e de refletir são objetivos dessas ações que visam contribuir para a formação cidadã dos alunos, e é nisso que acredita a gestão da escola. "Todos contribuem", diz a diretora.

* Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

