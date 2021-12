Ensino superior: processo seletivo vai escolher elaboradores de itens para Revalida e Enade

Depois de ter selecionado educadores para elaboração de itens do Enem, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou que vai abrir chamadas públicas para seleção de elaboradores e revisores de itens para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) e Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2021.

As datas dos processos seletivos ainda não foram divulgadas, mas o Inep informou que nas próximas semanas deve abrir as seletivas.

As atividades de produção e revisão das questões do Revalida e do Enade 2021 serão coordenadas pela Diretoria de Avaliação da Educação Superior (Daes) do Inep. Após todas as etapas previstas nos editais, os professores selecionados irão compor o Cadastro de Elaboradores e Revisores de Itens da Educação Superior (Ceres) do Banco Nacional de Itens da Educação Superior (BNI-ES).

Revalida 2021

De acordo com o Inep, o cadastramento e seleção de colaboradores para o Revalida serão voltados à elaboração de itens que abordam conteúdos referentes à Medicina. A seleção será voltada a candidatos docentes de instituições de educação superior em exercício nos cursos de graduação da área.

O edital próprio da seleção será publicado no Diário Oficial da União (DOU). O documento vai informar as especificações sobre o processo de inscrição, requisitos para se candidatar e cronograma da seletiva.

Enade 2021

A seleção para elaboradores de itens do Enade será voltada para docentes da educação superior interessados em elaborar e revisar questões de administração, administração pública, ciências contábeis, ciências econômicas, direito, jornalismo, publicidade e propaganda, psicologia, relações internacionais, secretariado executivo, serviço social, teologia e turismo.

Os colaboradores também deverão desenvolver questões de prova para as áreas de tecnologia em comércio exterior, design de interiores, design de moda, design gráfico, gastronomia, gestão comercial, gestão da qualidade, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão pública, logística, marketing e processos gerenciais.

O Inep selecionará, ainda, profissionais para a elaboração de itens do componente de formação geral do Enade. Essas questões são comuns aos cursos de todas as áreas avaliadas no exame.

