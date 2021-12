Ensino de arte amplia a formação do aluno

A arte, como disciplina escolar, além de contribuir para o desenvolvimento da criatividade do jovem, possibilita o contato com as diversas linguagens artísticas, ampliando a visão de mundo do aluno.

Por muito tempo esta disciplina foi vista como "inferior" às demais por se acreditar que as tarefas desenvolvidas não estimulavam a imaginação do estudante.

Esse conceito foi alterado nas escolas brasileiras quando passaram a ser implantados projetos e atividades que motivavam o aluno.

Segundo o antropólogo Roberto Albergaria, a arte deve ser ensinada com todas as suas diretrizes, como a música e pintura, além de ter que transitar entre o erudito e o popular.

"Os estudantes precisam aprender sobre tudo. O ensino da arte é importante não somente como instrumento de educação mas para formação do sujeito em geral. Além de desenvolver a imaginação, contribui para que o aluno veja o mundo de outra maneira" , afirma.

Rede pública

Nas instituições, as formas de abordar a disciplina são as mais distintas, todas, porém, concordam em um mesmo aspecto: o ensino da arte traz inúmeros benefícios para a vida do estudante, como a formação de um indivíduo crítico e ativo na sociedade.

Nas escolas da rede municipal de Salvador, segundo a Secretaria Municipal da Educação (SMED), são cerca de 350 professores de arte distribuídos nas escolas do 1º ao 9º ano.

Para que sejam realizados os trabalhos existem na rede projetos coletivos entre escolas e a Secretaria de Educação, bem como ações das próprias unidades escolares como grupos de dança, corais, grupos de teatro e orquestra de pandeiros.

Já os colégios da rede estadual contam com projetos de ciência, arte, esporte e cultura durante todo o ano letivo.

Segundo a coordenadora de projetos intersetoriais da Secretaria de Educação do Estado, Nide Nobre, após o ensino da arte, passou a ser observado maior envolvimento dos alunos com a escola e, ainda, com a cidade.

"Os estudantes vão ganhando espaço e confiança. Ficam mais exigentes. A juventude adora ser protagonista. Eles são criadores que se opõem à noção de plateia, tornam-se sujeitos ativos que mostram que podem perceber o mundo por diversas óticas" , explica a coordenadora.

Nas escolas da rede estadual são realizadas atividades ligadas aos diversos aspectos da arte, como o Festival Anual da Canção Estudantil (Face), Sarau Estadual do Tempos de Arte Literária (TAL), Mostra do Artes Visuais Estudantis (AVE), e Mostra de Curtas de 5 minutos do Produção de Vídeos Estudantis (Prove).

Rede particular

Tendo como metodologia o aprendizado durante o processo criativo, através do levantamento de hipóteses, pesquisas e o estabelecimento de relações, o colégio São Bento amplia à grade curricular normal com oficinas de teatro, dança, percussão e musicalização como atividades de extensão associadas às demais disciplinas.

Segundo Rejane Pirajá, orientadora pedagógica da instituição, diante desta prática, o estudante desenvolve e descobre habilidades, fortalece a identidade, amplia a visão de mundo e promove possibilidade de se perceber como sujeito de sua própria aprendizagem.

"Os projetos pedagógicos proporcionam à criança um enriquecimento pessoal que estimula seu pensamento criativo e questionador e desenvolve a compreensão deste mundo contemporâneo com o qual ele se relaciona" ,explica Rejane.

Suporte pedagógico

No Colégio Anchieta, a arte é suporte pedagógico do currículo escolar, assim, as atividades e os projetos tomam a arte como componente fundamental na estruturação do pensamento.

É o que explica o professor e diretor da instituição, João Batista de Souza. Ele afirma que a partir da prática desta disciplina o estudante é capaz de desenvolver suas potencialidades.

"O aluno demonstra que aprende com mais prazer e alegria, além de começar a se dar conta de que está constantemente em contato com os elementos de sua cultura e a dos demais povos", afirma João Batista.

