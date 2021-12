Enem: Questões de matemática com datas são comuns

O professor Marconi Sousa explica que a prova do Enem de matemática trabalha em cima de competências e habilidades. Neste vídeo ele resolve um problema que envolve datas, questão comum nos últimos anos do exame, afirma Marconi. O professor alerta também que neste ano a prova de matetmática terá peso três para quem vai fazer medicina.



Veja a resolução do problema:





adblock ativo