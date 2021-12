Enem: Professor resolve problema de semelhança de triângulos

O professor de matemática Ricardo Berardo dá dicas de geometria para a prova do Enem e o assunto da vez é semelhança de triângulos. Ele também da dicas de lei dos senos e conssenos e relações métricas no triângulo qualquer. Segundo o professor, são problemas recorrentes na prova, que busca sempre relacionar com o cotidiano e a realidade.

Veja o vídeo:

adblock ativo