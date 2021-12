Enem: primeiro dia tem seca no Brasil e Estado Islâmico

Seca no Brasil e Estado Islâmico foram alguns dos temas cobrados no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Neste sábado, 24, os candidatos fizeram provas de ciências humanas e ciências da natureza. Cada prova teve 45 questões e com duração de 4 horas e 30 minutos. São esperados 7,7 milhões de participantes do exame, segundo informações do Ministério da Educação.

As provas continuam neste domingo, quando os participantes farão provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e matemática e suas tecnologias, com duração de 5 horas e 30 minutos.

Nas 63 universidades federais do País, a prova é usada como parte ou como todo o processo seletivo. O Enem ainda é critério para acesso às bolsas do Programa Universidade Para Todos (ProUni), ao Financiamento Estudantil (Fies), em faculdades privadas, e ao programa Ciência sem Fronteiras, que envia universitários para intercâmbio no exterior.

Ogabarito oficial do Enem 2015 será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) até quarta-feira, 28.

