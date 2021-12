Enem: prazo de inscrição termina hoje; 350 mil baianos já se inscreveram

Os estudantes têm até as 23h59 desta sexta-feira, 19, para fazer a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Este ano, a prova será realizada em dois domingos consecutivos, nas dias 5 e 12 de novembro.

Para fazer o cadastro, o candidato deve preencher os dados pessoais no endereço eletrônico: www.enem. inep.gov.br.

Após preencher a ficha de inscrição, o site emitirá um boleto no valor de R$ 82, que deve ser pago até o dia 24 deste mês em agências bancárias, casa lotérica e agências dos Correios.

Já a isenção da taxa é destinada a estudantes do 3º ano de escola pública e candidatos que possuem renda mensal de, no máximo, um salário mínimo e meio.

Demanda

Na Bahia, o número de inscritos no exame é pequeno. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), até ontem, 350 mil de baianos farão Enem.

A quantidade equivale a pouco mais da metade de inscritos na edição passada que totalizou 664 mil interessados.

Segundo a diretora do Instituto Steve Biko, Jucy Silva, o reajuste da taxa de inscrição, que ano passado custava R$ 68, justifica a baixa demanda pelo exame. “Ter 20% de aumento, quando os salários permanecem os mesmos, tem importância nesta redução de procura dos candidatos”, diz a diretora da entidade.

Jucy também aponta o fato do Enem perder a validade de certificar a conclusão do ensino médio. “Como resultado, os prejudicados foram os quilombolas, comunidades rurais e indígenas”, conclui.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

