Enem: plataforma de educação lança portal de apoio aos estudantes

Com a proposta de transmitir as informações e conteúdos de estudo com leveza, porém sem negligenciar a relevância e seriedade do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o SAS Plataforma de Educação lançou o Portal do Enem, reunindo informações de apoio aos estudantes que irão fazer o exame, que ocorre em 3 e 10 de novembro.

"O Enem é uma avaliação muito importante na vida escolar dos jovens. Por essa razão, a cada edição do exame nos empenhamos para elevar a qualidade dos nossos conteúdos", destacou o diretor de Ensino e Inovações Educacionais do SAS Plataforma de Educação, Ademar Celedônio.

Na página, os estudantes terão acesso a diversas áreas, como power dicas, com dicas e curiosidades sobre o exame, que podem ajudar na realização da prova; raio x do Enem, apresentando os cinco assuntos mais abordados ao longo dos anos do Eenm; desafios da redação, brincadeira para testar conhecimentos dos estudantes em um quiz rápido; gabaritos e comentários ao vivo; além de um super quiz.

