Enem mobiliza 580 mil candidatos na Bahia

O grande dia chegou. Neste sábado, 24, e domingo, 25, mais de 580 mil pessoas devem participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na Bahia em 1.441 locais de provas na Bahia. E, depois de meses de preparação, é bom tomar algumas medidas que podem ajudar a tirar aquela nota e seguir rumo a tão sonhada universidade.

Neste sábado, as provas aplicadas são de ciências humanas e ciências da natureza. Os candidatos terão 4,5 horas para responder 90 questões (45 para cada uma das áreas de conhecimento).

No domingo, ocorre a prova discursiva junto com linguagens, códigos e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. O tempo de duração total será de 5,5 horas. Na redação, o candidato deverá fazer um texto dissertativo-argumentativo de no máximo 30 linhas sobre o tema exposto. Também no segundo dia, o participante deverá responder a cinco questões de língua estrangeira (escolhida na hora da inscrição).

Para não perder a prova, a primeira coisa a que o candidato deve ficar atento é ao horário. Chegar atrasado implica desclassificação. A prova será aplicada de acordo com o horário de Brasília, que segue o horário de verão. Como a Bahia está fora, o aluno segue o horário local. Assim, os portões serão abertos às 11h e fechados às 12h; as provas serão entregues às 12h30 [veja algumas dicas abaixo].

Trânsito

A Secretaria Municipal de Mobilidade programou 315 coletivos extras neste sábado e 470 no domingo, que se somarão aos da frota normal. Os ônibus vão operar em 118 linhas distribuídas pela orla, miolo e subúrbio. A operação dos extras começa 8h e será encerrada às 16h. Os veículos adaptados para deficientes vão operar das 8h às 19h.

Além dos ônibus extras, haverá reforço de nove linhas reguladoras nas estações da Lapa, Pirajá e Mussurunga. Esses veículos ficarão disponíveis aos usuários entre 15h e 21h.

Automóveis

Nos dois dias do Enem, a Transalvador realiza uma operação especial de controle do tráfego e de fiscalização de estacionamento irregular nas principais áreas de provas, como na Universidade Católica do Salvador, avenida Pinto de Aguiar, Colégio Central, Colégio João Pedro e bairros como Federação, Barbalho, Brotas, Cabula, Liberdade e Itapuã.

Estarão suspensos nestes dias eventos como os do Dique do Tororó (Ruas de Lazer) e da Av. Magalhães Neto (fechamento de ruas, para ciclistas). Nas zonas de grande concentração de pessoas e veículos, assim como nos principais corredores viários da cidade, 110 agentes de trânsito irão atuar.

O esquema de segurança também será especial. Mais de quatro mil policiais militares farão a segurança na Bahia nos locais de provas. A cidade de Conceição do Coité teve locais de prova alterados pelo Ministério da Educação, assim como outras três cidades brasileiras.

