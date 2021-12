Enem: materiais gratuitos de redação servem como apoio para os estudos

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou a cartilha de redação do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2020, material de apoio elaborado pela Coordenação Geral de Exames para Certificação, da Diretoria de Avaliação da Educação Básica (Daeb), que reúne informações e dicas sobre como o estudante deve estruturar a sua redação, além de explicar os critérios de correção do texto.

As novidades dessa edição são as cartilhas específicas para a avaliação das redações dos participantes surdos ou com deficiência auditiva, e dos participantes com dislexia. Na cartilha, o participante encontra, também, exemplos de redações que receberam nota máxima no Enem 2019 e as competências avaliativas cobradas no texto.

A redação do Enem 2020 será avaliada por, pelo menos, dois professores graduados em Letras ou Linguística, de forma independente, sem que um conheça a nota atribuída pelo outro. Os profissionais avaliarão o desempenho do estudante de acordo com as cinco competências.

Assim, cada avaliador irá atribuir uma nota entre 0 e 200 pontos para cada uma das cinco competências. A soma desses pontos vai compor a nota total de cada avaliador, que pode chegar a 1.000 pontos (nota máxima que pode ser atribuída ao texto). A nota final do participante será a média aritmética das notas totais atribuídas pelos dois avaliadores.

E-book gratuito para redação do Enem

O Educa Mais Brasil lançou um e-book gratuito para auxiliar na revisão das competências da redação do Enem. O material foi elaborado por professores especialistas na área e traz dicas para elaborar uma boa introdução, entender como fazer a apresentação do tema, o desenvolvimento da tese, conclusão do parágrafo, estratégias e conclusão.

Além disso, o e-book tem dicas de filmes e séries separados pelas principais temáticas que costumam aparecer no Enem como educação, saúde, meio ambiente, segurança e cultura.

Cronograma Enem 2020

Provas impressas: 17 e 24 de janeiro

Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro

Reaplicação da prova: 23 e 24 de fevereiro

Resultados: a partir de 29 de março

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

