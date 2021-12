Enem: estudantes devem ficar atentos ao horário da prova

Com o horário de verão em vigor em vários estados, os estudantes que vão fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no próximo fim de semana precisam ficar atentos ao horário de abertura e fechamento dos portões. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, no horário de Brasília. As provas começam 30 minutos após o fechamento dos portões.

Em 18 estados os estudantes farão a prova em horário diferente do de Brasília. Portanto, esses candidatos devem acertar os ponteiros do relógio ao da capital federal para não perder o exame.

O Acre, Roraima, Rondônia e Amazonas terão a maior diferença em relação à capital federal. Oito estados e o Distrito Federal acompanham o horário de Brasília e outros 14 estão têm apenas uma hora de diferença.

Os candidatos sabatistas – que guardam o sábado por motivos religiosos – devem chegar nos mesmos horários dos demais e serão acomodados em salas separadas até as 19h, quando podem iniciar a prova.

Como o Enem está marcado para o fim de semana, os estudantes devem lembrar que nesses dias o número de linhas de metrô, trem e ônibus circulando costuma ser menor. Uma dica é, antes do dia do exame, fazer o percurso até o local da prova para conhecer com antecedência o trajeto e ter noção do tempo gasto.

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro em 1.727 municípios e no Distrito Federal. No primeiro dia, os candidatos terão 4h30 para responder a 90 questões das áreas de ciências humanas e suas tecnologias e de ciências da natureza e suas tecnologias. No segundo dia serão 5h30 para as provas de redação, linguagens, códigos e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. No total, 8.627.195 pessoas se inscreveram para o exame.

Enem adiado

Na terça-feira, 1°, o Ministério da Educação (MEC) decidiu adiar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 304 locais de provas devido às ocupações de escolas, institutos e universidades federais. Os estados do Paraná, com 74 ocupações, e Minas Gerais, com 59, têm o maior número de locais de provas ocupados. O adiamento atingirá 191.494 candidatos, que farão o exame nos dias 3 e 4 de dezembro.

Veja a lista de escolas afestadas com a decisão na Bahia. Em Salvador, 3.800 estudantes farão Enem em dezembro.

Abertura dos portões às 12h e fechamento às 13h (horário local):

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Minas Gerais

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

São Paulo

Abertura dos portões às 11h e fechamento às 12h (horário local):

Alagoas

Amapá

Bahia

Ceará

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Pará

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Sergipe

Tocantins

Abertura dos portões às 10h e fechamento às 11h (horário local):

Amazonas

Rondônia

Roraima

Abertura dos portões às 9h e fechamento às 10h (horário local):

Acre

