Enem é oportunidade de recomeço para aposentada

Enquanto para alguns candidatos o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - que começou neste sábado, 8, e segue até domingo, 9 - é a porta de entrada para uma oportunidade de carreira, para outros é a realização de um sonho.

Essa é a história da aposentada Lilian Mascarenhas, de 55 anos, que pretende usar a nota do exame para retomar o curso de letras que abandonou no passado, por conta do trabalho. "Agora que estou aposentada e quero voltar a estudar", disse Lilian, que também não descarta ingressar no curso de psicologia.



Lilian contou que foi incentivada pela filha a voltar aos estudos. "Parei de estudar há 30 anos. Naquela época, tive que optar pelo trabalho. MInha filha me incentivou, ela acha que devo voltar a estudar e adquirir conhecimento", relatou.

Ela disse ainda que não se preparou para o exame. "Não estudei, confesso. Quero testar meus conhecimentos, ver até que ponto estou enferrujada para os estudos", afirmou, aos risos.

Ela faz a primeira etapa das provas do Enem no Colégio Estadual da Bahia (Colégio Central), em Salvador, e chegou antes dos portões abrirem, que aconteceu às 11h (horário local).



Já o jovem Adriano Lessa, de 19 anos, ainda não definiu o curso que vai escolher. Sabe apenas que será na área de exatas. "Penso em fazer engenharia civil, mas ainda não é certeza", disse.

Ela chegou por volta das 10h na Faculdade Visconde de Cairú (Favic), e não escondeu a ansiedade para fazer o exame. Para o jovem, o tempo de realização da prova é seu maior desafio, mas acredita que irá se sair bem. "Estou confiante", ressaltou.

Apesar do grande número de estudantes nas instituições onde serão realizadas as provas do Enem neste sábado, o movimento de entrada foi tranquilo.

Os portões abriram às 11 horas e as provas tiveram início às 12 horas, nos estados que não possuem horário de verão, como a Bahia.

Exame

Mais de 8,7 milhões de pessoas irão fazer neste sábado e domingo o Enem em 1,7 mil cidades em todo o país. Segundo Ministério da Educação (MEC), trata-se do número recorde de inscrições.

A duração do exame será quatro horas e trinta minutos e os candidatos resolverão questões de ciências humanas e ciências da natureza no primeiro dia. Já no domingo, haverá provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias, além da redação e língua estrangeira. Neste dia, a duração será de cinco horas e 30 minutos.

Os candidatos sabatistas, aqueles que dedicam o sábado para atividades religiosas, tiveram que chegar ao local de prova no mesmo horário que os demais estudantes. Eles, no entanto, aguardarão em uma sala o pôr do sol para iniciar a prova.

A saída do local de prova é permitida após duas horas do início do exame, mas para levar o caderno de questões para casa é preciso esperar até 30 minutos antes do término.

