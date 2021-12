Enem deve ser aplicado para cerca de 490 mil estudantes no estado

Depois de toda preparação, aulões, técnicas de relaxamento e dicas para uma boa prova, cerca de 490 mil estudantes de 160 municípios baianos devem realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que serão aplicadas hoje e no próximo domingo, 12.

Neste ano, a redação passará a ser aplicada neste domingo, 5, no primeiro dia do exame, com a novidade de que o Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) acataram a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de não anular redações que desrespeitem direitos humanos.

As provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias também são aplicadas hoje, com duração máxima de cinco horas e 30 minutos.

No domingo seguinte, serão as avaliações de ciência da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias, com duração máxima de quatro horas e 30 minutos. Os únicos tipos de caneta permitidos são os de corpo transparente e tinta preta.

Além disso, os estudantes devem ficar atentos aos horários de abertura e fechamento dos portões. Como a Bahia não está inclusa no horário de verão deste ano, a abertura dos portões aconteceu às 11h e o fechamento, às 12h. As provas tiveram início às 12h30.

Sobre a apresentação de um documento oficial com foto, pode ser carteira de identidade, passaporte, carteira de motorista, carteira de trabalho ou de reservista.

Confiante em tirar boa nota, o estudante Paulo Silva, 22 anos, aproveitou para relaxar no dia anterior a prova. "Estava na preparação desde o último exame, quando eu fiz para testar meus conhecimentos. Com o resultado, percebi que era necessário me esforçar um pouco mais nas provas em que tive dificuldade", conta.

Já Valentina Pires, 20 anos, ressalta que tirou o dia anterior para fazer um apanhado de assuntos que podem ser sugeridos como tema da redação. "Aproveitei para fazer um apanhado geral do que está acontecendo Brasil e no mundo", pontua.

Para atender ao grande número de inscritos da capital baiana, a prefeitura anunciou o reforço em 93 linhas de ônibus que vão operar com 560 veículos.

O reforço ocorrerá das 8h às 16h. As linhas vão atender às regiões do subúrbio, miolo e orla, que são os principais corredores da capital. Além dos ônibus extras, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) manterá como reforço nove veículos reguladores nas estações Acesso Norte, Pirajá e Mussurunga, que devem ficar à disposição entre 14h e 20h.

*Sob a supervisãoda editora Meire Oliveira

