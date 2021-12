Enem 2020: provas podem ocorrer até maio de 2021

Entre os dias 20 a 30 de junho, todos os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 poderão votar para decidir as datas de aplicação do exame, por meio de enquete realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), conforme anunciado pelo Ministério da Educação (MEC).

A ser disponibilizada na Página do Participante, três possíveis datas poderão ser escolhidas entre os candidatos, levando em consideração o adiamento das provas em 30, 60 ou 180 dias das datas previstas em edital.

“A iniciativa é importante para dar oportunidade aos interessados de sugerirem o melhor período para a realização das provas e garantir transparência”, afirma o Inep, em nota. O Enem impresso estava previsto para os dias 1º e 8 de novembro e, o Digital, para 22 e 29 do mesmo mês. No entanto, a mudança ocorreu em razão do impacto da Covid-19. Segundo o Inep, nesta edição, o Enem recebeu 6,1 milhões de inscrições.

Confira as opções das novas datas do Enem 2020 digital e impresso na tabela abaixo:

- Primeira opção:

Enem impresso: 6 e 13 de dezembro de 2020

Enem Digital: 10 e 17 de janeiro de 2021

- Segunda opção:

Enem impresso: 10 e 17 de janeiro de 2021

Enem Digital: 24 e 31 de janeiro de 2021

- Terceira opção:

Enem impresso: 2 e 9 de maio de 2021

Enem Digital: 16 e 23 de maio de 2021

